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Жертвами ДТП в Актюбинской области стали два человека

ДТП на трассе Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
На трассе в Актюбинской области в дорожно-транспортном происшествии два человека погибли, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ведомства, авария произошла ночью 27 мая в 75 км от Хромтау.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель Nissan Teana выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada под управлением 44-летнего жителя Хромтауского района. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2115. Пресс-служба ДП Актюбинской области

ДТП на трассе

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Кроме того, по данным ведомства, с различными травмами в ЦРБ города Хромтау доставлены водитель автомашины Nissan Teana и трое пассажиров автомашины Lada.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Анастасия Московчук
Актюбинская область
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