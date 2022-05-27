Жертвами ДТП в Актюбинской области стали два человека

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

На трассе в Актюбинской области в дорожно-транспортном происшествии два человека погибли, еще четверо с различными травмами доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.