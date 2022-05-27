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Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с Анджеем Дудой

Токаев, Дуда, телефон, разговор Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, телефонный разговор состоялся по инициативе польской стороны.

Президенты подчеркнули, что в нынешнем году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот небольшой по историческим меркам период времени Казахстан и Польша достигли заметных результатов в развитии взаимовыгодного сотрудничества, – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

Главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.

В завершение беседы президенты подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес, – следует из сообщения.
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Польша
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