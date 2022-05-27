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Сколько планируют выплачивать в Казахстане победителям международных олимпиад

премии победителям международных олимпиад Фото: Zakon.kz
Министерство образования и науки разработало правила выплаты единовременного вознаграждения победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, педагогам, подготовившим их, а также их размеры, сообщает Zakon.kz.

Так, премия присуждается:

  1. казахстанским учащимся, членам сборной команды республики, ставших победителями и призерами международных олимпиад;

  2. педагогам-тренерам, осуществлявшим системную подготовку в областях, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент и внесшим наибольший вклад в подготовку победителей и призеров международных олимпиад.

Победителям и призерам международных олимпиад вручается сертификат с указанием выплачиваемого денежного вознаграждения в следующих размерах:

  • за диплом I степени и золотую медаль – 1 500 МРП (4 594 500 тенге);

  • за диплом II степени и серебряную медаль – 1000 МРП (3 063 000 тенге);

  • за диплом III степени и бронзовую медаль – 500 МРП (1 531 500 тенге).

Педагогам (тренерам), подготовившим победителей и призеров международных олимпиад, из средств республиканского бюджета устанавливается единовременное вознаграждение в следующих размерах:

  1. педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, – 150 МРП (459 450 тенге);

  2. педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІ степени и серебряной медали, – 100 МРП (306 300 тенге);

  3. педагогу-тренеру, подготовившему обладателя диплома IІІ степени и бронзовой медали, – 50 МРП (153 150 тенге).

Как отмечается, при подготовке педагогами-тренерами двух и более победителей и призеров премия выплачивается не более чем за двух победителей и призеров.

В случае отказа победителем или призером от награждения премией за педагогами-тренерами, подготовившими победителей или призеров, сохраняется право на получение премии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 июня 2022 года.

Лариса Черненко
Открытые НПА МОН РК Казахстан
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