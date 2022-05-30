30 мая – Всемирный день вейпинга

Этот день призван привлечь внимание курильщиков к переходу на менее рискованные способы потребления табака и никотина, в частности, на вейп.

Как появился этот день и как менялось отношение к вейпингу в мире

Несмотря на то что вейпы считают относительно новыми устройствами и их появление отождествляют с XXI веком, их история берет начало в далеком 1927 году.

Тогда Джозеф Робинсон разработал первый электронный вейп. Интересно, что это устройство предназначалось не для никотина, его целью было испарение лекарственных средств для вдыхания пациентами. Он так и не дошел до стадии продаж, оставшись на уровне прототипа.

Следующей важной датой стал 1963 год, именно тогда Герберт А. Гилберт изобрел первую электронную сигарету. Она также не смогла выйти в массовое производство. После этого были различные попытки выпустить успешную вейп-систему, но общественности это было неинтересно вплоть до 2003 года, когда в Китае появились в продаже первые массовые электронные сигареты. Позже, в 2006 году, технология достигла Европы и США.

К этому времени научное сообщество накопило большую базу знаний о табаке и его употреблении. В частности, стало очевидным, что в процессе горения сигареты происходит выделение химических веществ при высоких температурах, которые достигают 900°С. Именно химические соединения, которые в большом количестве выделяются при высоких температурах, несут основной вред для здоровья человека.

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Тогда-то ученые и обратили внимание на вейпы, где температуры гораздо ниже. А после множества исследований выяснилось, что количество вредных веществ в паре на 99% меньше по сравнению с сигаретами.

Считается, что это стало основным фактором, по которому курильщики начали предпочитать вейпы классическим вариантам употребления табака.

Сейчас в мире порядка 68 млн пользователей вейпов, а правительства развитых стран видят в вейпинге возможность снизить вред для здоровья курильщиков.

Одним из первых, кто обратил внимание на такой способ потребления никотина, стало правительство Великобритании. Агентство Public Health England при Министерстве здравоохранения страны начало изучать все независимые источники и ежегодно предоставлять доклад на основе различных исследований.

Последний отчет (седьмой) вышел в 2021 году. В нем говорится, что бездымные системы доставки никотина «являются наименее вредным выбором для тех, кто курит».

Немецкий Федеральный институт оценки рисков заявил, что, согласно текущим данным и исследованиям, электронные сигареты менее вредны, чем обычные сигареты. А Федерация кардиологов Франции считает, что пар, производимый электронными сигаретами, значительно менее токсичен, чем сигаретный дым.

Да, вейпы не являются безвредными. Однако это может стать неплохой альтернативой для курильщиков со стажем. Особенно для тех, кто хочет завязать с пагубной привычкой. Безусловно, в первую очередь необходимо ознакомиться с текущими независимыми исследованиями и принять решение самостоятельно.