Кражу кабеля на 12 млн тенге раскрыли в Таразе

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С июня 2021 года двое жителей Тараза похищали медный кабель с одного из заводов областного центра. Общий метраж составил 240 метров, материальный ущерб оценивается в 12 миллионов тенге, передает Zakon.kz.