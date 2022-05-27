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Законодательство РК

Кражу кабеля на 12 млн тенге раскрыли в Таразе

медь Фото: pexels
С июня 2021 года двое жителей Тараза похищали медный кабель с одного из заводов областного центра. Общий метраж составил 240 метров, материальный ущерб оценивается в 12 миллионов тенге, передает Zakon.kz.

По факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК «Тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере».

Все фигуранты дела задержаны и дали признательные показания.

Ирина Лукичева
Казахстан Тараз
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