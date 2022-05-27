Полицейские Туркестанской области провели масштабную акцию «Будущее без наркотиков»
В мероприятии приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции К. Сахов, стражи порядка, представители образования, внутренней политики, информатизации и молодежь Туркестанской области.
Фото: пресс-служба ДП ТО
Основная цель мероприятия, которое состоялось в городе Туркестане: проведение международной антинаркотической акции, информирование молодого поколения о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ, пропаганда здорового образа жизни и возрождения духовно-нравственных ценностей, призыв к активному занятию спортом и туризмом, а также формирование в сознании молодежи антинаркотического иммунитета.
Фото: пресс-служба ДП ТО
Присутствующих поздравил заместитель акима области Калкаманов, который торжественно открыл мероприятие и пожелал всем здоровья и успехов в жизни.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам молодежи. Поэтому мы проводим мероприятие по борьбе с наркотиками. и призываем молодежь вести здоровый образ жизни. Будущее – в ваших руках!Замначальника Департамента полиции Курманбек Сахов
Фото: пресс-служба ДП ТО
Затем спортсмены-велосипедисты торжественно пронесли Государственный флаг Республики Казахстан на Центральный стадион. Здесь мероприятие продолжилось выступлением танцевальных коллективов, показательными выступлениями каратистов, боксеров, борцов и других детских спортивных и художественных коллективов, посвященными здоровому образу жизни. С концертной программой выступили и исполнители эстрады областного центра.
Фото: пресс-служба ДП ТО
В свою очередь сотрудники специального отряда быстрого реагирования продемонстрировали свое мастерство и боевые навыки, а кинологи кинологической службы показали выступление служебно-розыскных собак. Также полицейские рассказали молодежи о вреде употребления наркотических средств и последствиях совершения преступлений, связанных с наркотиками.
В завершении акции полицейские Туркестанской области еще раз призвали молодое поколение к ведению здорового образа жизни, занятию физкультурой, чтобы уберечь себя от подобных пагубных занятий, а также сделали фото на память.