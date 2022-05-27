Курсы валют на выходные дни

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,68 тенге, поднявшись сразу на 11,11 тенге, передает Zakon.kz.