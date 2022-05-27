Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 433,68 тенге, поднявшись сразу на 11,11 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 120 588 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,43 тенге и составил 6,52 тенге.
Средневзвешенный курс евро подрос до 465 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 64,48 тенге (+2,22).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 430-437 тенге, евро – 460-469 тенге, рос. рубль – 5,5-6,45 тенге.
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