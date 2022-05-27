Сильный дождь с грозой и градом прогнозируют в Алматы

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили алматинцев о плохой погоде 28 мая. Также в ведомстве предостерегли от походов в горы, сообщает Zakon.kz.