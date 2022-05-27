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Сильный дождь с грозой и градом прогнозируют в Алматы

Алматы, дождь, гроза, ДЧС Фото: pixabay
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям предупредили алматинцев о плохой погоде 28 мая. Также в ведомстве предостерегли от походов в горы, сообщает Zakon.kz.
Вечером 28 мая ожидается сильный дождь, временами гроза и град. Утром и днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Во время грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения!Пресс-служба ДЧС Алматы

В пресс-службе ДЧС Алматинской области также призвали следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах 28-30 мая в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках области.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 28 мая.

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Анастасия Московчук
Алматинская область Алматы
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