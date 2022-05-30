«Лига чемпионов» проходит в Qazaq Oil

«Лига чемпионов» – это мотивационная программа для сотрудников, созданная компанией Qazaq Oil. В данном конкурсе участвуют все автозаправочные комплексы страны, сообщает Zakon.kz.

По словам PR-директора Qazaq Oil Асель Алимхановой, еще в прошлом году в компании решили организовать внутренний интересный конкурс, но так, чтобы коллективы всех АЗС были в нем задействованы, а это более четырех тысяч сотрудников по всему Казахстану, начиная от оператора и заканчивая территориальным менеджером. Задача стояла большая, сложная, но очень интересная.

Фото: Qazaq Oil

Наша компания поддерживает спорт. Вдохновившись футболом, мы решили, что устроим соревнования по принципу Лиги чемпионов. А это самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Он состоит из нескольких этапов и начинается с четырех квалификационных раундов. Также и мы разделили все наши АЗС на лиги. Лига А – это те заправки, что продают и нефтепродукт, и товары народного потребления. Здесь у них свой план продаж. Также у команды из лиг В, С есть свои критерии. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

Специально к соревнованиям компанией была разработана айти-программа, где четко видны все очки и баллы каждого сотрудника заправки. Каждый день, каждый час, каждую минуту в режиме онлайн руководители наблюдают за результатами состязания.

Фото: Qazaq Oil

Утро сотрудников начинается с просмотра своего рейтинга в этой программе. И не зря, ведь команда самой лучшей станции в конце года полетит на море за границу. Занявшие вторые и третьи места также будут награждены не менее ценными призами. А пока подводятся итоги по первому этапу корпоративного соревнования.

Фото: Qazaq Oil

Всего в конкурсе будет два этапа и суперигра. Все станции были поделены на восемь групп. По результатам первого этапа, который проходил с 1 февраля по 30 мая, семь автозаправочных комплексов по Восточно-Казахстанской области заняли призовые места. Директор филиала Qazaq Oil по ВКО Султанбек Тулегенов

Фото: Qazaq Oil

По словам менеджера торгового зала заправки, ставшей первой в лиге, Анастасии Коротковой, победить было не сложно, потому что они выполняют свою работу с любовью.

Мы работаем, стараемся, любим наших клиентов, отдаемся полностью этому делу. И, конечно, каждый наш сотрудник приложил все усилия на пути к победе, поэтому мы заняли первое место. Менеджер торгового зала заправочной станции Анастасия Короткова

Фото: Qazaq Oil

Как отметил HR-директор Qazaq Oil Анвар Бекназаров, в суперфинале примут участие 16 команд, основной показатель – уровень сервиса на автозаправке. Станцию в течение шести месяцев будет посещать тайный покупатель, и та станция, которая наберет 100- процентные анкеты, займет первое место.

Фото: Qazaq Oil

В завершение Асель Алимханова рассказала и о топливе на АЗС «КазМунайГаз» и Qazaq Oil. Ведь это основное, зачем приезжают клиенты:

Мы гарантируем качество своего нефтепродукта и не боимся этого слова. Потому что перед тем, как бензин или дизель попадает на автозаправочную станцию, а дальше в бензобак к клиенту, он проходит многоуровневый сквозной контроль качества. Топливо идет с нефтеперерабатывающего завода с определенными сертификатами и ГОСТами. Далее, когда мы получаем его уже на нефтебазе, то обязательно по всем пунктам проверяем, отбираем арбитражные пробы. Кстати, такая проба хранится ровно 45 дней. В случае, если покупатель жалуется на качество товара, то мы предлагаем в его присутствии отобрать топливо и доказать качество нашего горючего. Кроме того, каждая наша заправка, а их 380 по всему Казахстану, ежемесячно проходит контроль качества, потому что у нас три аккредитованных в государственной системе лаборатории, они ежемесячно выезжают на каждую нашу заправку. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil