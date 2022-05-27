Константин Пушкарев дал прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею подходит к полуфиналу. Уже завтра сборные Финляндии, США, Канады и Чехии начнут борьбу за право подойти на шаг ближе к чемпионству. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев предсказывает, чем закончатся предстоящие матчи, сообщает Zakon.kz.

Финляндия – США, 17:20

Сборная Финляндии прекрасно провела групповой этап, заняв первое место в группе B. Четвертьфинал против команды Словакии получился не таким легким. Финны проспали начало встречи, чем и воспользовались противники, увеличив счет до 2:0. Но они доказали, что не просто так являются главными фаворитами на победу в чемпионате, забив четыре шайбы для выхода в полуфинал.

Сборная США прошла в плей-офф с четвертого места в группе и получила в соперники лидеров группы А, сборную Швейцарии. Швейцарцы подходили к этому матчу в статусе фаворита, но команда США собралась, показала грамотную игру в обороне и заслуженно прошла в полуфинал.

По мнению эксперта, победит сборная Финляндии. Команда играет очень стабильно и качественно. Плюс ко всему, финны играют в родных стенах — сумасшедшая поддержка болельщиков поможет им в этом матче.

Прогноз: победа Финляндии.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.72, Х - 4.60, П2 - 3.95

Канада – Чехия, 21:20

Сборная Канады вышла в плей-офф с третьего места в группе А и выдала сумасшедший матч против сборной Швеции. К началу третьего периода канадцы уступали со счетом 3:0, но успели перевести игру в овертайм за две минуты до финального свистка, где сразу же воспользовались шансом забить гол в большинстве и вырвать путевку в полуфинал.

Сборная Чехии достаточно ровно, как и ожидалось, прошла групповой этап, выйдя в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале чехи получили в соперники сборную Германии и с первых же минут врубили мощный прессинг. Значительно на атаке и игре в большинстве сказался приезд Давида Пастрняка из «Бостона». В итоге убедительная победа 4:1 и проход в полуфинал.

В данном матче Пушкарев рекомендует присмотреться к «броскам в створ». Канада является лидером турнира по этому показателю — они набросали уже 280 раз за турнир, тогда как средний показатель за матч составляет 35 бросков. Сборная Чехии сделала 204 броска в створ, средний показатель — 25,5.

Прогноз: броски в створ, Канада с форой (-5,5).

Коэффициенты Parimatch:

П1 - 2.28, Х - 4.30, П2 - 2.65