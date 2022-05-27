О вреде чая в пакетиках рассказала диетолог

Специалист посоветовала любителям чая выбирать листовой и заваривать его в чайнике, передает Zakon.kz.

По словам диетолога Елены Соломатиной, чай в пакетиках может навредить здоровью, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что в пакетики добавляют чайный мусор. Поэтому качество такого напитка сомнительно, хоть он и быстро заваривается из-за измельчения.

Вместе с тем листовой чай в разумных количествах уменьшает риск развития атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка.