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О вреде чая в пакетиках рассказала диетолог

Чайные пакетики Фото: pixabay
Специалист посоветовала любителям чая выбирать листовой и заваривать его в чайнике, передает Zakon.kz.

По словам диетолога Елены Соломатиной, чай в пакетиках может навредить здоровью, пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что в пакетики добавляют чайный мусор. Поэтому качество такого напитка сомнительно, хоть он и быстро заваривается из-за измельчения.

Вместе с тем листовой чай в разумных количествах уменьшает риск развития атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
Россия
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