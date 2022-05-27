Глава Нацбанка: Наша задача – уберечь доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов прокомментировал предложение депутатов о закреплении за Национальным банком ответственности за рост экономики, передает Zakon.kz.

По закону о Национальном банке мы, проводя свою денежно-кредитную политику, учитываем экономическую политику Правительства и способствуем продвижению этой экономической политики. Но все равно наша основная задача – это стабильность цен, которая позволит уберечь доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания. Вопрос о двойном мандате достаточно такой распространенный, – сказал Галымжан Пирматов в интервью Atameken Business.

По его словам, есть несколько стран с очень развитой экономикой, в которых у Центрального банка мандат двойной или шире, чем стабильность цен.

Но по факту в этих странах стабильность цен – основной мандат, – подчеркнул глава НБК.

Он добавил, что вопрос двойного мандата будет обсуждаться в Парламенте.

Также Пирматов сообщил, что в мае НБК завершает следующий полноценный прогнозный раунд, и 6 июня регулятор объявит очередное решение по базовой ставке.

По результатам этого прогнозного раунда мы примем решение. По тому, что происходит сейчас в нашей и мировой экономике, что происходит с инфляцией, ожидание такое, что нам, наверное, придется жить с достаточно высоким уровнем базовой ставки еще какое-то время, – заключил глава НБК.