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Квартирный вор задержан в Алматы

Серийный вор, Ауэзовский район Фото: Zakon.kz
Алматинские полицейские задержали серийного квартирного вора, сообщает Zakon.kz.

34-летний гражданин М. «промышлял» в Ауэзовском районе города, передает заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Злоумышленник проникал в квартиры, подобрав ключи. Похищал мелкую технику, ювелирные изделия и деньги. На данный момент установлена причастность задержанного к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Задержанный дал признательные показания.

По всем указанным фактам в ЕРДР зарегистрированы уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 п. 3 УК РК «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое помещение. На данный момент уголовные дела соединены в одно производство. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Домушник» в настоящее время проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Алматы.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Ауэзовского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматы
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