Квартирный вор задержан в Алматы

Алматинские полицейские задержали серийного квартирного вора, сообщает Zakon.kz.

34-летний гражданин М. «промышлял» в Ауэзовском районе города, передает заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Злоумышленник проникал в квартиры, подобрав ключи. Похищал мелкую технику, ювелирные изделия и деньги. На данный момент установлена причастность задержанного к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Задержанный дал признательные показания.

По всем указанным фактам в ЕРДР зарегистрированы уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 п. 3 УК РК «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое помещение. На данный момент уголовные дела соединены в одно производство. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Домушник» в настоящее время проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Алматы.