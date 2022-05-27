Квартирный вор задержан в Алматы
Фото: Zakon.kz
Алматинские полицейские задержали серийного квартирного вора, сообщает Zakon.kz.
34-летний гражданин М. «промышлял» в Ауэзовском районе города, передает заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
Злоумышленник проникал в квартиры, подобрав ключи. Похищал мелкую технику, ювелирные изделия и деньги. На данный момент установлена причастность задержанного к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
Задержанный дал признательные показания.
По всем указанным фактам в ЕРДР зарегистрированы уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 3 п. 3 УК РК «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, неоднократно, с незаконным проникновением в жилое помещение. На данный момент уголовные дела соединены в одно производство. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Домушник» в настоящее время проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Алматы.
Производство досудебного расследования поручено следователям УП Ауэзовского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов
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