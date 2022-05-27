Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Путин подписал указ о расчетах с иностранными правообладателями в рублях

Подписал указ о рассчетах за рубли Фото: kremlin.ru
Указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей в рублях подписал президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 27 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Оплату в рублях разрешено проводить на счета в уполномоченных российских банках, которые определит правительство. В них должники смогут открыть на имя правообладателя специальный счет типа «О».

Мера касается расчетов с теми иностранными правообладателями, которые:

  • связаны с «недружественными странами»;

  • публично поддержали санкции против России;

  • запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;

  • прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций;

  • дискредитируют Российскую армию;

  • «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.

Уточняется, что указ не распространяется на договоры на право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для ввоза или производства в РФ лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельхозпродукции, пищевых продуктов.

Кроме того, положения документа не применяются к договорам по оказанию услуг связи и договорам, заключенным для создания или использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.

Константин Вноровский
Россия Путин Владимир
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Гроза, шквал, ветер – в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Димаш Кудайберген обратился к поклонникам
Правила учета домашних животных утвердили в Казахстане
Как мозг подает сигнал бедствия через глаза: четыре признака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления