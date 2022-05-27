Путин подписал указ о расчетах с иностранными правообладателями в рублях
Соответствующий документ 27 мая обнародован на официальном портале правовой информации.
Оплату в рублях разрешено проводить на счета в уполномоченных российских банках, которые определит правительство. В них должники смогут открыть на имя правообладателя специальный счет типа «О».
Мера касается расчетов с теми иностранными правообладателями, которые:
связаны с «недружественными странами»;
публично поддержали санкции против России;
запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;
прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций;
дискредитируют Российскую армию;
«в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
Уточняется, что указ не распространяется на договоры на право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для ввоза или производства в РФ лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельхозпродукции, пищевых продуктов.
Кроме того, положения документа не применяются к договорам по оказанию услуг связи и договорам, заключенным для создания или использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.