Путин подписал указ о расчетах с иностранными правообладателями в рублях

Указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей в рублях подписал президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ 27 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Оплату в рублях разрешено проводить на счета в уполномоченных российских банках, которые определит правительство. В них должники смогут открыть на имя правообладателя специальный счет типа «О».

Мера касается расчетов с теми иностранными правообладателями, которые:

связаны с «недружественными странами»;

публично поддержали санкции против России;

запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций;

прекратили, приостановили или существенно ограничили работу в России из-за санкций;

дискредитируют Российскую армию;

«в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.

Уточняется, что указ не распространяется на договоры на право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для ввоза или производства в РФ лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельхозпродукции, пищевых продуктов.

Кроме того, положения документа не применяются к договорам по оказанию услуг связи и договорам, заключенным для создания или использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.