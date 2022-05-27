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Неизвестный «заминировал» торговый дом в Петропавловске

Телефонный террорист Петропавловск Фото: unsplash
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Dostyq Mаll в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Как передает портал Мой город, из здания ТД эвакуировали около 700 человек.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия. Никаких подозрительных предметов сотрудники спецподразделения не обнаружили.

В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лжетеррориста. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Статья 273 УК РК предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

В 2022 году по этой статье уже были осуждены двое североказахстанцев. Их приговорили к одному и двум с половиной годам лишения свободы.

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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