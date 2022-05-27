Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска

Инвесторы Twitter Inc подали в суд на предпринимателя Илона Маска за манипуляции ценой акций компании, сообщает Zakon.kz.

Сторона обвинения хочет доказать, что Маск сэкономил 156 млн долларов, не сообщив, что до 14 марта он уже купил более 5% акций Twitter, передает телеканал CNBC.

Истцы указывают, что с момента сообщения о сделке акции Twitter упали на 12%, а акции Tesla — на 28%. Держатели акций лишились почти 40% своих потенциальных доходов. Маска так винят в том, что он скрыл собственные покупки акций Twitter: на начало апреля ему принадлежало 9,2% компании, таким образом он «сэкономил» более 150 млн долларов.

Истцы расценили как попытку манипулировать рынком, нарушающую корпоративное законодательство Калифорнии.

Инвесторы уверены, что в своих действиях Маск руководствовался закрытой информацией, полученной от директоров компании. В сливе инсайдерских данных винят сооснователя сети Джека Дорси и одного из членов совета директоров, Эгона Дурбана. Акционеры уже проголосовали за то, чтобы не продлять полномочия Дурбана, а Дорси сам заявил об уходе из компании.

Объявленный Маском план покупки Twitter за 44 млрд долларов пока не реализован, из-за чего курс акций компании стал крайне волатильным. 13 мая сооснователь Tesla и SpaceX объявил о приостановке сделки из-за того, что руководство соцсети якобы занизило данные о доле фейковых аккаунтов.

Подавшие иск настаивают на том, чтобы суд обязал Маска компенсировать им убытки, сумма которых не указывается, а также выплатить штраф. Параллельно расследование по факту несвоевременного раскрытия Маском данных о покупке им акций Twitter проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США.