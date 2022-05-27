Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска
Сторона обвинения хочет доказать, что Маск сэкономил 156 млн долларов, не сообщив, что до 14 марта он уже купил более 5% акций Twitter, передает телеканал CNBC.
Истцы указывают, что с момента сообщения о сделке акции Twitter упали на 12%, а акции Tesla — на 28%. Держатели акций лишились почти 40% своих потенциальных доходов. Маска так винят в том, что он скрыл собственные покупки акций Twitter: на начало апреля ему принадлежало 9,2% компании, таким образом он «сэкономил» более 150 млн долларов.
Истцы расценили как попытку манипулировать рынком, нарушающую корпоративное законодательство Калифорнии.
Инвесторы уверены, что в своих действиях Маск руководствовался закрытой информацией, полученной от директоров компании. В сливе инсайдерских данных винят сооснователя сети Джека Дорси и одного из членов совета директоров, Эгона Дурбана. Акционеры уже проголосовали за то, чтобы не продлять полномочия Дурбана, а Дорси сам заявил об уходе из компании.
Объявленный Маском план покупки Twitter за 44 млрд долларов пока не реализован, из-за чего курс акций компании стал крайне волатильным. 13 мая сооснователь Tesla и SpaceX объявил о приостановке сделки из-за того, что руководство соцсети якобы занизило данные о доле фейковых аккаунтов.
Подавшие иск настаивают на том, чтобы суд обязал Маска компенсировать им убытки, сумма которых не указывается, а также выплатить штраф. Параллельно расследование по факту несвоевременного раскрытия Маском данных о покупке им акций Twitter проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США.