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Школьник на мотоцикле разбился насмерть в Алматинской области

ДТП в Алматинской области, погиб парень Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 27 мая в поселке Еламан Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Семнадцатилетний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в металлический забор у школы и скончался на месте, передает КТК.

Со слова очевидцев, юноша наехал на бордюр, после чего потерял управление.

Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп. Очевидец Ботагоз Кыдырова

Мотоцикл принадлежал отцу мальчика.

Учителя отзываются о погибшем положительно. Утверждают, что он учился в девятом классе.

У нас были обычные занятия, не экзамены. Мопед привез из дома. Его родители сказали, что раньше не разрешали на нем кататься. После того как врезался, мальчик умер на месте. Мы скорбим, ученик был очень хороший. Директор школы №41 Жанаркуль Кунсакалова
Константин Вноровский
Алматинская область
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