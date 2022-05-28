Школьник на мотоцикле разбился насмерть в Алматинской области

Трагедия произошла 27 мая в поселке Еламан Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Семнадцатилетний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в металлический забор у школы и скончался на месте, передает КТК.

Со слова очевидцев, юноша наехал на бордюр, после чего потерял управление.

Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп. Очевидец Ботагоз Кыдырова

Мотоцикл принадлежал отцу мальчика.

Учителя отзываются о погибшем положительно. Утверждают, что он учился в девятом классе.