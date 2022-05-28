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Законодательство РК

Семь должностных лиц в Павлодарской области оштрафованы за коррупцию

Коррупция в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
В 2022 году Антикоррупционной службой области к административной ответственности за коррупцию привлечено семь должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Из них, три – за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, два - за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, два – за непринятие мер по противодействию коррупции.

Так, руководитель отдела занятости Успенского района привлечен к административной ответственности за то, что не принял меры по предоставлению подчиненным декларации о доходах.

Также к ответственности привлечен руководитель одного из бюджетных организаций акимата города Экибастуз, за незаконное участие в тендерах по государственным закупкам.

За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечены еще двое государственных служащих.

Общая сумма оплаченных штрафов составила 1 745 910 тенге.

Департамент по противодействию коррупции по Павлодарской области совместно с акиматом области организован семинар для госслужащих по разъяснению основных требований антикоррупционного законодательства РК в части наступления административной ответственности за коррупционные правонарушения. Пресс-служба (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области

Константин Вноровский
Павлодарская область
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