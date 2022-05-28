Диетолог назвала полезные продукты, способные вызывать обострение болезней

Употребление некоторых продуктов, даже признанных полезными, может провоцировать ухудшение самочувствия, свойственное обострению хронических болезней, сообщает Zakon.kz.

Чего следует опасаться во время приема пищи во избежание развития хронических заболеваний в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Специалист заявила, что пшенная, овсяная или манная каша и картофельное пюре могут нанести вред людям с диабетом. При этом заболевании также стоит воздержаться от хлопьев для завтрака и винограда, так как они вызывают резкие скачки инсулина в крови.

Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследования, не выявить данное нарушение и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион. Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова

Также Филиппова назвала другие полезные продукты, способные вызывать обострение болезней. Таковыми являются молочные изделия – «в первую очередь, кефир, творог, йогурты». Медик уточнила, что пристрастие к такой еде способно стать причиной серьезного ухудшения в тех случаях, когда у людей имеются камни в почках. При этом могут возникать сильные боли, а в почках будут формироваться новые камни.

Таких примеров можно привести очень много, уверена эндокринолог, так как некоторые заболевания требуют исключения из рациона определенных продуктов. Особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.

Если человек не знает, что ему нужно их ограничивать, либо вовремя не прошел обследования, не понял рекомендации, которым нужно следовать — соответственно, употребляя обычные, привычные нам продукты он может серьезно ухудшить состояние своего здоровья. Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова