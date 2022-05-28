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Трамп допустил свое участие в борьбе за пост президента

бывший президент США Фото: Instagram/realdonaldtrump
Трамп неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом никогда не заявлял, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что может вновь побороться за пост главы страны, сообщает ТАСС.

Выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне (штат Техас) Трамп отметил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями городах, хотя обстановка в них – Миннеаполисе, Чикаго, Портленде – была очень тяжелой.

Если я когда-либо сделаю это снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал. Дональд Трамп

Трамп неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом никогда не заявлял, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
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