Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

В мае Япония выделила Украине 300 млн долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. Объем такой помощи достиг отметки в 600 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайной грантовой помощи Украине и выделении на эти цели дополнительных 166 млн долларов, сообщает Deutsche Welle.

В новый пакет помощи войдут противопожарное оборудование, средства связи, медикаменты и различные медицинские изделия. Поставки будут осуществляться через представительство ООН.

Япония ранее в этом месяце уже передала Украине различные продукты питания.

В мае Япония выделила Украине 300 млн долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды. На тот момент объем такой помощи достиг отметки в 600 млн долларов. МИД Японии также сообщил о выделении в качестве безвозмездной помощи по программе экономического и социального развития около 2,3 млн долларов для нужд здравоохранения Украины.

Правительство Японии продолжит оказывать поддержку и поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны – члены G7. МИД Японии

В апреле министры финансов стран «Большой семерки» договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере 24 млрд долларов в течение 2022 года.