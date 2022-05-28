Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Сарыарка» продлила контракт с результативным форвардом

Форвард Сарыарки Фото: пресс-служба ХК «Сарыарка»
В сезоне-2021/22 Кирилл Беляев набрал 26 очков. На его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач. Новый контракт заключен на год, сообщает Zakon.kz.

Нападающий Кирилл Беляев продолжит выступать в составе карагандинской «Сарыарки», сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с хоккеистом заключен на один сезон.

Форвард защищает цвета карагандинской ледовой дружины уже второй год. Является двукратным обладателем Кубка Казахстана и чемпионом страны. Также в этом сезоне он помог «Сарыарке» завоевать серебряные медали Континентального кубка.

В сезоне-2021/22 Кирилл Беляев набрал 26 очков. На его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Данияр Кунафин
Караганда
0
Показать комментарии
Все
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Гороскоп на конец мая: к чему готовиться каждому знаку зодиака
Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Курсы валют на выходные дни
Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления