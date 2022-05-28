«Сарыарка» продлила контракт с результативным форвардом

В сезоне-2021/22 Кирилл Беляев набрал 26 очков. На его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач. Новый контракт заключен на год, сообщает Zakon.kz.

Нападающий Кирилл Беляев продолжит выступать в составе карагандинской «Сарыарки», сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с хоккеистом заключен на один сезон.

Форвард защищает цвета карагандинской ледовой дружины уже второй год. Является двукратным обладателем Кубка Казахстана и чемпионом страны. Также в этом сезоне он помог «Сарыарке» завоевать серебряные медали Континентального кубка.

В сезоне-2021/22 Кирилл Беляев набрал 26 очков. На его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

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