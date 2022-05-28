Жители Атырау «потеряли» государственный флаг

Самый высокий в стране флагшток установлен в Атырау. Он представляет собой стальную многогранную коническую опору, а его высота достигает 91 метра, сообщает Zakon.kz.

В Атырау уже несколько дней не поднимают флаг на флагштоке в центре города, пишет «Ак Жайык».

В этом году на содержание и обслуживание флагштока из местного бюджета было выделено 8 млн тенге, и еще 5 млн тенге – на приобретение 10 полотен размером 14,5 х 29,5 метра.

По словам заведующего производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаса Сарсенова, новые полотна еще не закуплены. В запасе имеется один флаг, оставшийся с прошлого закупа.

В этом году победителем конкурса по содержанию и обслуживанию флагштока стало ИП «IBROHIM». 11 мая с предпринимателем был заключен договор на сумму 4 млн 440 тыс. тенге.

В соответствии с техзаданием подрядчик в течение года обеспечивает спуск и поднятие государственного флага, ремонт механизмов постамента, их смазку, чистку, обслуживание электрощитка, охрану объекта. Согласно техническому регламенту флаг должен быть спущен, если скорость ветра превышает 8 метров в секунду. В настоящее время он временно спущен в связи с переменчивой погодой. Алмас Сарсенов

По данным «Казгидромета», в период с 11 по 20 мая скорость ветра только 19 мая составляла 8 м/с, в остальные дни она была выше.