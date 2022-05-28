Для счастливой жизни пожилых людей важна удовлетворенность работой – социолог

Старший научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Наталья Соболева установила, что на удовлетворенность от жизни влияет «любимая работа». Особенно необходимо это для пожилых людей, передает Zakon.kz.

По мнению социолога, удовлетворенность работой оказалась особенно важна для счастливой жизни пожилых людей и это необходимо учитывать при создании оптимальных условий труда для всех социальных групп.

Чтобы прийти к такому заключению, специалист изучила данные опросов 28,6 тысяч людей из 45 разных стран, сообщает ТАСС.

Во время исследования были оценены действия социально-экономических факторов на жизненные ценности и счастье человека.

Российские ученые проанализировали большинство показателей, которые могут влиять на отношения к работе и удовлетворенность жизнью, учитывая пол, возраст, семейное положение, тип занятости испытуемых.

Исследование показало, что удовлетворенность работой вносит существенно больший вклад в довольство жизнью для людей от 50 лет и старше, чем для молодежи. Это может быть объяснено тем, что среди молодежи работа часто бывает далеко не главной формой активности в их повседневной жизни. Наталья Соболева

Кроме того, результаты научной работы показали, что, в отличие от женщин, у мужчин ощущение счастья чаще связано с успехом на работе. При этом, как оказалось, для семейных людей карьера менее важна для удовольствия, чем для работников не состоящих в браке.

В сравнении с наемными работниками самозанятые довольны жизнью, если счастливы на работе. Это может быть обусловлено тем, что они больше вовлечены в рабочий процесс, – добавила социолог.