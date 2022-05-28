Для счастливой жизни пожилых людей важна удовлетворенность работой – социолог
По мнению социолога, удовлетворенность работой оказалась особенно важна для счастливой жизни пожилых людей и это необходимо учитывать при создании оптимальных условий труда для всех социальных групп.
Чтобы прийти к такому заключению, специалист изучила данные опросов 28,6 тысяч людей из 45 разных стран, сообщает ТАСС.
Во время исследования были оценены действия социально-экономических факторов на жизненные ценности и счастье человека.
Российские ученые проанализировали большинство показателей, которые могут влиять на отношения к работе и удовлетворенность жизнью, учитывая пол, возраст, семейное положение, тип занятости испытуемых.
Исследование показало, что удовлетворенность работой вносит существенно больший вклад в довольство жизнью для людей от 50 лет и старше, чем для молодежи. Это может быть объяснено тем, что среди молодежи работа часто бывает далеко не главной формой активности в их повседневной жизни.Наталья Соболева
Кроме того, результаты научной работы показали, что, в отличие от женщин, у мужчин ощущение счастья чаще связано с успехом на работе. При этом, как оказалось, для семейных людей карьера менее важна для удовольствия, чем для работников не состоящих в браке.
В сравнении с наемными работниками самозанятые довольны жизнью, если счастливы на работе. Это может быть обусловлено тем, что они больше вовлечены в рабочий процесс, – добавила социолог.