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Полиция обнаружила две незаконные лаборатории в Актау

Актау марихуана Фото: Zakon.kz
В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия, передает Zakon.kz.

Полицейские пресекли деятельность двух фитолабораторий по культивированию марихуаны, сообщает lada.kz.

В одном из микрорайонов был задержан 29-летний мужчина. Лаборатория у него находилась на втором этаже жилого дома. Изъято 13 кустов конопли, емкости со специальной жидкостью и минеральные удобрения.

По второму факту задержан ранее судимый 38-летний мужчина. По месту проживания у него изъято восемь кустов марихуаны, выращенных в горшках, и разнообразные семена.

Начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».

В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся необходимые следственные действия.

Данияр Кунафин
Актау
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