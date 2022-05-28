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Законодательство РК

Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

железная дорога Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Трагедия произошла на 126-м перегоне Желаево – Уральск. В настоящее время ведется следствие, передает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали порталу «Мой город», что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не раскрыли.

Елена Беляева
Уральск
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