Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

Трагедия произошла на 126-м перегоне Желаево – Уральск. В настоящее время ведется следствие, передает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали порталу «Мой город», что по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не раскрыли.