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Регулярное употребление томатного сока спасет от давления – врачи

бокал Фото: pixabay
Американские медики в рамках исследования, результаты которого были опубликованы в Национальной библиотеке медицины, утверждают, что несоленый томатный сок способен улучшить показатели артериального давления и снизить уровень холестерина, передает Zakon.kz.

В исследовании, пишет Express, участвовали несколько сотен добровольцев, употреблявших напиток регулярно на протяжении года.

Эксперты отметили, что положительное влияние томатного сока не зависит от пола и возраста.

Согласно выводу медиков, томаты или томатные продукты могут снижать кровяное давление и уровень холестерина, способствуя укреплению сердечно-сосудистой системы. Уточняется, что помидоры содержат множество биологически активных соединений, включая каротиноиды, витамин А и гамма-аминомасляную кислоту.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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