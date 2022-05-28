Кража электромонтажного кабеля со стройки в Нур-Султане попала на видео

Фото: Zakon.kz

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 21 до 24 лет. Парни работали на строительном объекте жилого комплекса, передает Zakon.kz.