Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кража электромонтажного кабеля со стройки в Нур-Султане попала на видео

авто Фото: Zakon.kz
Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 21 до 24 лет. Парни работали на строительном объекте жилого комплекса, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, ущерб составил более 4,5 млн тенге.

Они пробрались на склад и вынесли 13 бухт кабеля, который погрузили на такси и вывезли в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Похищенный кабель изъят полицейскими, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК.

Проверяется причастность задержанных лиц к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Елена Беляева
Нур-Султан
0
Показать комментарии
Все
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Курсы валют на выходные дни
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления