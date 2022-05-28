Кража электромонтажного кабеля со стройки в Нур-Султане попала на видео
Фото: Zakon.kz
Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 21 до 24 лет. Парни работали на строительном объекте жилого комплекса, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, ущерб составил более 4,5 млн тенге.
Они пробрались на склад и вынесли 13 бухт кабеля, который погрузили на такси и вывезли в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Похищенный кабель изъят полицейскими, – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК.
Проверяется причастность задержанных лиц к аналогичным преступлениям на территории столицы.
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