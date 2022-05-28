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Глобальный аудит запасов вакцин от оспы призывает провести ВОЗ

шприц Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям Сильви Бриан заявила о том, что в организации не знают точного количества доз вакцины, имеющегося в мире, передает Zakon.kz.
Поэтому мы призываем страны обращаться к ВОЗ и сообщать нам, каковы их запасы, проверили ли они эффективность этих вакцин, – цитируют vesti.ru Бриан.

Также глава департамента отметила, что организация не считает нужным ограничивать поездки между странами из-за распространения оспы обезьян.

Как уточняется, компания Moderna уже занимается проведением доклинических исследований возможных вакцин от распространяющегося заболевания.

В свою очередь главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что защитить от вируса оспы обезьян способна вакцина против натуральной оспы. По его словам, в ряде стран до сих пор существуют запасы таких препаратов.

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