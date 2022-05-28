Глобальный аудит запасов вакцин от оспы призывает провести ВОЗ

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Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям Сильви Бриан заявила о том, что в организации не знают точного количества доз вакцины, имеющегося в мире, передает Zakon.kz.