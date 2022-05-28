Пьяный водитель сбил пешехода в Актау
Фото: скриншот
Водитель автомобиля марки Mitsubishi Pajero на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину в 6 микрорайоне, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», авария произошла в ночь на 28 мая в 00:50.
Пострадавшая доставлена в Мангистаускую областную больницу.
Результат медицинского освидетельствование показал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. На него составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК.
Автомобиль водворен на штрафную стоянку.
Ведется расследование.
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