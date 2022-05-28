Пьяный водитель сбил пешехода в Актау

Водитель автомобиля марки Mitsubishi Pajero на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 43-летнюю женщину в 6 микрорайоне, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», авария произошла в ночь на 28 мая в 00:50.

Пострадавшая доставлена в Мангистаускую областную больницу.

Результат медицинского освидетельствование показал, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. На него составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Ведется расследование.