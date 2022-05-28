Оспу обезьян впервые зафиксировали в Мексике

Заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль рассказал о том, что в стране подтвержден первый завезенный случай заражения обезьяньей оспой, передает Zakon.kz.

Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах. Он в настоящий момент находится в Мехико. К счастью, его состояние стабильное, он находится на профилактической изоляции, – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Среди симптомов заболевания: лихорадка, головная боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.