Байден на год отменил повышенные пошлины на сталь из Украины

Президент США Джо Байден заявил об отмене пошлины в 25% на сталь, которую завозят с Украины на американский рынок, передает Zakon.kz.

Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины, сроком на один год, – цитируют РИА Новости Байдена.

По его словам, на долю Украины в прошлом году приходилось менее 1% импорта стали США. При этом американский президент отметил, что Вашингтон и Киев заинтересованы в сохранении украинской сталелитейной промышленности.