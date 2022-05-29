Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»

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Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю, сообщает Zakon.kz.