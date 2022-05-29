Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»

президент России Азовсталь Фото: pixabay
Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали российского президента Владимира Путина освободить украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают «Известия».

Отмечается, что соответствующее требование прозвучало в ходе телефонных переговоров лидеров трех стран.

Президент республики Франции и канцлер Германии потребовали освобождения около 2,5 тыс. человек с «Азовстали», взятых в плен российскими войсками.Елисейский дворец

Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю. Предложение, уточнили в в Елисейском дворце, направлено на избежание мирового продовольственного кризиса.

Данияр Кунафин
Франция
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы
Преклонный возраст: назван Топ-5 долгожителей среди знаков зодиака
Курсы валют на выходные дни
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Токаев: Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер
Новый способ мошенничества появился в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления