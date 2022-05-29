Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»
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Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю, сообщает Zakon.kz.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали российского президента Владимира Путина освободить украинских военнопленных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают «Известия».
Отмечается, что соответствующее требование прозвучало в ходе телефонных переговоров лидеров трех стран.
Президент республики Франции и канцлер Германии потребовали освобождения около 2,5 тыс. человек с «Азовстали», взятых в плен российскими войсками.Елисейский дворец
Кроме того, Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю. Предложение, уточнили в в Елисейском дворце, направлено на избежание мирового продовольственного кризиса.
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