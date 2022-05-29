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Трамп заявил о возможности Третьей мировой из-за ситуации в Украине

бывший президент США Фото: Instagram/realdonaldtrump
Дональд Трамп поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в XXI веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасения, что военный конфликт в Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением страны, гибелью миллионов людей и Третьей мировой войной, сообщает РИА Новости.

По его мнению, все усилия должны сейчас быть направлены на переговоры.

По мнению Трампа, Украина сейчас «уничтожается», а причина этого – «глупость того, что мы говорим и делаем».

Вы закончите миллионами потерянных жизней. Вы можете даже закончить Третьей мировой войной. Кстати, вы можете закончить Третьей мировой войной из-за глупости того, что мы говорим, что мы делаем.Дональд Трамп

Экс-президент США заявил, что Украину «взрывают на кусочки», а такого количества погибших в конфликте «никто из нас никогда не видел».

Трамп поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в XXI веке, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты, тогда как при Джордже Буше-младшем «они потеряли Грузию», при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене «они потеряли все».

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Трамп Дональд
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