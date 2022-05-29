В Семее мужчину унесло течением по Иртышу

Мужчину, державшегося за бревно, успели спасти полицейские. На берегу пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

Вечером 28 мая полицейские заметили мужчину, которого уносило течением по Иртышу, сообщает Sputnik Казахстан.

Находящиеся рядом сотрудники экипажа ПА «Барыс-34» лейтенант полиции Иданова и лейтенант полиции Алтынкана направились в сторону новой набережной.

Лейтенант Иданов отстегнул пояс с пистолетом и прыгнул в воду. В это время его напарник подоспел к берегу со спасательным кругом.

Утопающего мужчину удалось вытащить на берег. Там ему оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.