Кортеж с выпускниками оштрафовали в Жамбылской области

Водителей привлекли к административной ответственности по статье 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов», сообщает Zakon.kz.

При мониторинге соцсетей полицейские выявили видео, где кортеж с выпускниками школ в Турар Рыскуловском районе нарушает правила дорожного движения.

Полицейские установили личности водителей Toyota Land Cruiser Prado, Audi 80, BMW 735, ВАЗ 210540 и двух Toyota Camrу. Их привлекли к административной ответственности по статье 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов».