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Законодательство РК

Кортеж с выпускниками оштрафовали в Жамбылской области

кортеж штраф Фото: Zakon.kz
Водителей привлекли к административной ответственности по статье 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов», сообщает Zakon.kz.

При мониторинге соцсетей полицейские выявили видео, где кортеж с выпускниками школ в Турар Рыскуловском районе нарушает правила дорожного движения.

Полицейские установили личности водителей Toyota Land Cruiser Prado, Audi 80, BMW 735, ВАЗ 210540 и двух Toyota Camrу. Их привлекли к административной ответственности по статье 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов».

Данияр Кунафин
Жамбылская область
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