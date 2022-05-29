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Большой финал ЧМ по хоккею: прогноз от Константина Пушкарева

прогноз Фото: Parimatch
В 23:20 состоится горячий финал Чемпионата мира по хоккею, где сборные Финляндии и Канады поборются за звание самой лучшей команды. Известный хоккеист и эксперт Parimatch, Константин Пушкарев, предсказывает исход долгожданного события, сообщает Zakon.kz.

Сборная Финляндии за девять матчей на турнире потеряла очки лишь в одной игре, уступив в овертайме шведам на групповой стадии. Матчи в плей-офф получились не такими стабильными, как в группе: в четвертьфинале финнам пришлось отыгрываться с 0:2, в полуфинале команда вновь пропустила первой в матче с США, но все же сумела собраться и выиграть со счетом 4:3. Дисциплина, сбалансированный состав и уверенная игра в обороне – основные преимущества Финляндии.

Сборная Канады, без сомнения, умеет играть решающие матчи: в четвертьфинале канадцы совершили сумасшедший камбэк в матче со шведами, в полуфинале разгромили крепкую сборную Чехии с результатом 6:1. Они прекрасно играют в атаке, что подтверждает впечатляющее число бросков в створ ворот на протяжении турнира – 315.

Преимущества есть как у одной, так и у другой команды. На стороне Финляндии есть дисциплина и поддержка болельщиков, что может пригодиться в финале. Однако канадцы прошли более тернистый путь на этом турнире и хорошо подтянулись к финалу. Рекомендуем присмотреться к тоталам. Канада в среднем забивает 4,8 шайб за матч, а финны – 3,6.

Прогноз: тотал 4,5 больше.

По просмотру вчерашних матчей, Канада выглядит очень солидно и победа над Швецией придала им уверенность. Финны же порою испытывали большие проблемы с американцами, особенно во втором периоде. Игра у них была довольно тяжелой, поэтому отдаю небольшое предпочтение канадцам, но шансы на победу велики у обеих команд.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.46, Х - 4.00, П2 - 2.50

Елена Беляева
Канада Финляндия
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