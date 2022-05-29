Международная книжная ярмарка проходит в Алматы

На площади имени Шокана Уалиханова развернулась ярмарка «Алматы кітап жәрмеңкесі», передает Zakon.kz.

Организаторами выступили Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, акимат города Алматы, Национальная государственная книжная палата РК.

Фото: Zakon.kz

В мероприятии участвуют более 50 отечественных издательств и книжных магазинов, а также делегации из Кыргызстана и России.

Фото: Zakon.kz

Гости выставки-ярмарки имеют возможность ознакомиться с новинками книжного рынка, приобрести их, встретиться с авторами и получить подписанные экземпляры произведений в рамках автограф-сессий.

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что на ярмарке выставлены оригинальные книги видных деятелей движения Алаш, изданные в конце XIX и начале XX веков, предоставленные Национальной государственной книжной палатой РК.