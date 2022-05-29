Международная книжная ярмарка проходит в Алматы
Фото: Zakon.kz
На площади имени Шокана Уалиханова развернулась ярмарка «Алматы кітап жәрмеңкесі», передает Zakon.kz.
Организаторами выступили Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, акимат города Алматы, Национальная государственная книжная палата РК.
Фото: Zakon.kz
В мероприятии участвуют более 50 отечественных издательств и книжных магазинов, а также делегации из Кыргызстана и России.
Фото: Zakon.kz
Гости выставки-ярмарки имеют возможность ознакомиться с новинками книжного рынка, приобрести их, встретиться с авторами и получить подписанные экземпляры произведений в рамках автограф-сессий.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что на ярмарке выставлены оригинальные книги видных деятелей движения Алаш, изданные в конце XIX и начале XX веков, предоставленные Национальной государственной книжной палатой РК.
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