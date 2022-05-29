Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Международная книжная ярмарка проходит в Алматы

ярмарка Фото: Zakon.kz
На площади имени Шокана Уалиханова развернулась ярмарка «Алматы кітап жәрмеңкесі», передает Zakon.kz.

Организаторами выступили Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, акимат города Алматы, Национальная государственная книжная палата РК.

книги

Фото: Zakon.kz

В мероприятии участвуют более 50 отечественных издательств и книжных магазинов, а также делегации из Кыргызстана и России.

ярмарка

Фото: Zakon.kz

Гости выставки-ярмарки имеют возможность ознакомиться с новинками книжного рынка, приобрести их, встретиться с авторами и получить подписанные экземпляры произведений в рамках автограф-сессий.

книги

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что на ярмарке выставлены оригинальные книги видных деятелей движения Алаш, изданные в конце XIX и начале XX веков, предоставленные Национальной государственной книжной палатой РК.

Елена Беляева
Алматы
0
Показать комментарии
Все
Павлодарка съездила к родственникам и вернулась с чужим кредитом в миллион тенге
Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился
Курсы валют на выходные дни
Арыстанбек Мухамедиулы арестован по делу о хищении 146 миллионов тенге
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных, вышедших с «Азовстали»
Заморозки, сильные дожди – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Памятник героям фильма «Офицеры» установили в Семее
Третий раз подряд в финале ЧМ по хоккею встречаются Финляндия и Канада
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления