Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы - Хургада

В пресс-службе авиакомпании Scat рассказали, что вылет должен был состояться в 11:30, однако перед полетом выяснилось, что необходимо проведение дополнительного техобслуживания, передает Zakon.kz.

При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. Во время ожидания пассажирам, находящимся в аэропорту, было предоставлено все необходимое, включая напитки и горячее питание, – рассказали в компании.

Люди устроили в аэропорту скандал, так как в режиме ожидания провели более 10 часов.

Отмечается, что в настоящий момент рейс готовится к вылету, начинается процедура посадки пассажиров.

Что же касается компенсаций, в компании порекомендовали обратиться в турагентство, в котором приобретался туристический пакет.