Курение во время стресса увеличивает риск внезапной смерти – эксперт

Заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета Ян Габинский рассказал о том, что во время эмоционального напряжения курение может спровоцировать инфаркт или инсульт, передает Zakon.kz.

Сигареты - это крайне вредно. Нужно бросить сию минуту. Происходит токсическое воздействие на органы. Сердце и почки страдают, спазмируются сосуды. Курение снижает кровообращение. Особый вред, когда курят во время стресса. Одно дополняет другое. Это фактор риска инфарктов, инсультов, а также внезапной смерти, – объяснил профессор в беседе с ura.ru.

Врач-терапевт Виктор Лишин добавил, что никотин после затяжки попадает в мозг через семь секунд. Это вызывает сосудоспазм, страдают от недостатка кислорода различные органы, ухудшаются зрение, память и дыхание. В большей степени от курения страдают мозг, легкие и сердце.