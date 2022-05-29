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Дэвид Бекхэм опубликовал детское фото с семьей

архив Фото: Instagram/davidbeckham
Таким образом английский футболист поздравил свою старшую сестру с юбилеем. Линн Бекхэм исполнилось 50 лет, передает Zakon.kz.
Счастливого 50-летия, Линн, надеюсь, у тебя сегодня прекрасный день. Сестренка, ты этого заслуживаешь. P.S. Папа, извини за фото, – написал спортсмен в Instagram.

Как пишет gazeta.ru, в 2010 году Линн Бекхэм попросила пособие у государства, так как не могла содержать троих детей. Тогда на футболиста посыпались негативные комментарии с обвинениями в черствости и жадности. Позже представитель спортсмена прокомментировал, что Дэвид не знал о проблемах с деньгами у сестры, но готов помогать ей и племянникам.

У Бекхэма есть также младшая сестра Джоанна, ей 40 лет.

Футболист и его сестры выросли в семье рабочих: их отец Тэд Бекхэм был монтажником кухонь, а мать Сандра Уэст работала парикмахером. Супруги развелись в 2002 году после 33 лет брака. В 2021 году Тэд Бекхэм вновь женился, его избранницей стала владелица адвокатского бюро Хиллари Мередит, которая на 11 лет младше. Спортсмен был шафером на свадьбе у родителя.

Дэвид Бекхэм – английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии.

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Елена Беляева
Великобритания
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