Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов

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Во время домашнего матча Лиги наций УЕФА казахстанцы играли против сборной Молдовы. В знак поддержки своей команды болельщики стали выбегать на поле и бросаться подручными предметами, что не понравилось Союзу европейских футбольных ассоциаций, передает Zakon.kz.