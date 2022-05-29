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Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов

футбол Фото: kff.kz
Во время домашнего матча Лиги наций УЕФА казахстанцы играли против сборной Молдовы. В знак поддержки своей команды болельщики стали выбегать на поле и бросаться подручными предметами, что не понравилось Союзу европейских футбольных ассоциаций, передает Zakon.kz.
Уважаемые болельщики! Казахстанская федерация футбола благодарит всех болельщиков за поддержку, которую вы оказали нашей сборной во время домашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Молдовы. В рамках проведения данного матча, за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро (около 9 млн тенге).Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Также представители федерации попросили фанатов быть более культурными во время соревнований.

В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как – проведение матчей без зрителей. Благодарим всех болельщиков за понимание и надеемся на горячую поддержку наших сборных!Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

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Елена Беляева
УЕФА Казахстан Молдова
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