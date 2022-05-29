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Шесть «тестов» для проверки качества вещей посоветовал использовать дизейнер

гардероб Фото: pixabay
Fashion-эксперт Наз Маер дал рекомендации, которые стоит использовать при выборе качественной одежды в магазине, передает Zakon.kz.

В беседе с lenta.ru он отметил, что в первую очередь нужно обращать внимание на состав тканей, который описан на внутренней бирке и выбирать натуральные, такие как лен и хлопок, так как они гораздо дольше служат и подходят людям с чувствительной кожей.

Кроме того, эксперт советует брать одежду, изготовленную из более плотного материала.

Если вы выбираете между несколькими похожими вещами, проведите быстрый тест на свет, чтобы сравнить их. Если ткань просвечивает насквозь – обычно это не очень хороший знак, – советует Маер.

Дизайнер заверил, что высококачественные материалы выглядят хорошо даже после носки. Поэтому для проверки он советует немного потянуть ткань. По его словам, складки и растяжения – признаки некачественного материала.

Помимо этого, следует обращать внимание на подол вещи и аккуратность швов. Если они сразу не внушают доверия, то и сама вещь долго не прослужит.

Также проверьте, нет ли таких ошибок, как перекрученные швы, забытые детали, распущенные нитки или швы, выполненные дважды, – сказал fashion-эксперт.

Отдельно, советует специалист, стоит проверять правильность рисунка и качество петель для пуговиц – они не должны быть растянуты.

Елена Беляева
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