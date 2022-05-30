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Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись в Атырауской области

авария Фото: Zakon.kz
Авария произошла вечером 29 мая на пересечении 18-ой и 21-лй улиц в поселке Таскала-3, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал «Мой город», автобус марки Daewoo не уступил дорогу «Газели», которая от удара опрокинулась и врезалась в электрический столб.

Согласно данным пресс-службы Департамента полиции региона, водитель «Газели» и пассажиры общественного транспорта получили травмы и обратились за медпомощью.

Ведется следствие.

Елена Беляева
Атырауская область
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