Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
Авария произошла вечером 29 мая на пересечении 18-ой и 21-лй улиц в поселке Таскала-3, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал «Мой город», автобус марки Daewoo не уступил дорогу «Газели», которая от удара опрокинулась и врезалась в электрический столб.
Согласно данным пресс-службы Департамента полиции региона, водитель «Газели» и пассажиры общественного транспорта получили травмы и обратились за медпомощью.
Ведется следствие.
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