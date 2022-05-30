Сборная Чехии впервые за 10 лет стала призером на ЧМ по хоккею

Команда Чехии обыграла команду США со счетом 8:4 и забрала третье место, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, встреча прошла в финском городе Тампере.

Заброшенными шайбами в составе чешской сборной отметились Иржи Чернох (16-я минута), Иржи Смейкал (33), Давид Пастрняк (41, 44, 60), Роман Червенка (43) и Давид Кампф (55, 59). У американцев отличились Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13) и Томас Бордело (59).

В финальном матче встретятся сборные Финляндии и Канады. Игра пройдет в воскресенье и начнется в 23:20 по времени Нур-Султана.

Отмечается, что чехи в шестой раз стали бронзовыми призерами чемпионата мира, также в их активе одна серебряная медаль.

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