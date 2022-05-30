Из-за ливней в Бразилии погибли 84 человека
Число жертв последствий ливней в северо-восточном бразильском штате Пернамбуку выросло до 84, сообщает Globo.
Ранее сообщалось о 56 погибших. Власти продолжают поиски еще 56 человек, которые числятся пропавшими без вести. Также сообщалось, что 25 местных жителей получили травмы и более 4 тысяч остались без крова.
Для координации усилий федерального правительства в регион прибыли главы ряда министерств. 30 мая ожидается приезд президента Жаира Болсонару в пострадавший регион.
Ливни не прекращаются в городе Ресифи (штат Пернамбуку) и его окрестностях уже несколько дней.
По данным метеослужбы, только за утренние часы субботы в этом районе выпало до 150 мм осадков, что привело к паводку и оползням. В столице и еще 13 муниципалитетах региона объявили режим ЧС.