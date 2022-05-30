Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею

Помимо Канады, в одной группе с Казахстаном находится и США. Обе эти сборных считаются одними из сильнейших хоккейных команд в мире, передает Zakon.kz.

Международная федерация хоккея на льду опубликовала состав групп на Чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Финляндии и Латвии.

В группе А сыграют сборные Финляндии, Швеции, Чехии, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.

В группе В сыграют сборные Канады, США, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении.

ЧМ-2023 пройдет c 12 по 28 мая 2023 года в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Подробная информация о расписании игр будет известна в ближайшие месяцы.

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