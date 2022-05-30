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«Заступился за ребенка»: в Петропавловске пассажиры устроили драку в автобусе

видео драки в автобусе Фото: pixabay
Потасовка пассажиров городского автобуса в Петропавловске попала на видео. По словам очевидцев, парень заступился за ребенка, которого обижал отец, передает Zakon.kz.

Как отмечает автор сообщения, родители были в нетрезвом состоянии, разговаривали с ребенком на матах, угрожая ему.

Видео +18

Комментаторы выразили парню благодарность за неравнодушие и отметили, что другие «просто сидят и смотрят».

Как заявили в Управлении полиции Петропавловска, в настоящее время участники конфликта устанавливаются.

Сообщаем, что в действиях данных лиц усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». УП Петропавловска
Анастасия Московчук
Петропавловск
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