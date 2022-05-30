Сбил и скрылся: один человек погиб, второй пострадал в результате наезда в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

В Павлодарской области водитель ВАЗ-21213 подозревается в наезде на двух человек – в результате ДТП один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.