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Сбил и скрылся: один человек погиб, второй пострадал в результате наезда в Павлодарской области

Павлодарская область, наезд, погибший, пострадавший, ДП Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области водитель ВАЗ-21213 подозревается в наезде на двух человек – в результате ДТП один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ДТП произошло 27 мая в 23:30 на 27-м км автодороги Иртышск – Северное (близ села Исы Байзакова Иртышского района).

Водитель на автомашине марки ВАЗ-21213 совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли вдоль автодороги возле своей автомашины марки Mercedes-Benz (в попутном направлении) и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами доставлен в больницу.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как отмечается, полицией был введен план «Перехват» – проведены отработки СТО, гаражные массивы и села.

Водитель был установлен и задержан. Им оказался 36-летний житель села.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По словам задержанного, он оставил место ДТП, потому что испугался.

Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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