Сбил и скрылся: один человек погиб, второй пострадал в результате наезда в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области водитель ВАЗ-21213 подозревается в наезде на двух человек – в результате ДТП один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, ДТП произошло 27 мая в 23:30 на 27-м км автодороги Иртышск – Северное (близ села Исы Байзакова Иртышского района).
Водитель на автомашине марки ВАЗ-21213 совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли вдоль автодороги возле своей автомашины марки Mercedes-Benz (в попутном направлении) и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 62-летний пешеход от полученных травм скончался, а 38-летний мужчина с переломами доставлен в больницу.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Как отмечается, полицией был введен план «Перехват» – проведены отработки СТО, гаражные массивы и села.
Водитель был установлен и задержан. Им оказался 36-летний житель села.Пресс-служба ДП Павлодарской области
По словам задержанного, он оставил место ДТП, потому что испугался.
Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту ДТП и оставления места происшествия проводится проверка.Пресс-служба ДП Павлодарской области
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