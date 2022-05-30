Повысятся законность и правопорядок – столичный профессор о конституционной реформе

Гармоничное соотношение политики, экономики и права – характерная черта политических реформ, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, считает доктор юридических наук, профессор из Нур-Султана Марат Когамов.

Эксперт особо отметил предложение о создании института Конституционного суда, который может прийти на смену Конституционному совету.

Гармоничное соотношение политики, экономики, права – характерная черта весьма острых, принципиальных, антикризисных политических реформ, инициированных главой государства. Реалистичность и выполнимость этих реформ несомненны, как и глубокий смысл отдельных положений, адресованных также будущему поколению казахстанцев. Марат Когамов

Профессор напоминает, что на внеочередном XXIII съезде партии Amanat глава государства сообщил о выходе из политобъединения.

Думаю, это правильный политический шаг, который окажет серьезное влияние на все партийное поле Казахстана. В отходе президента от партии заложены далеко идущие политико-правовые последствия. Прежде всего, равные по статусу партии смогут вести по-настоящему конкурентную борьбу, представляя и защищая интересы различных групп населения. Марат Когамов

По словам юриста, есть надежда, что с предстоящим обновлением законодательства об общественных объединениях, включая партии, данные субъекты права не будут сталкиваться с барьерами, ограничениями.

И мы сможем принимать полноценное участие в реализации конституционного тезиса о признании Казахстаном идеологического и политического многообразия в общественно-политической жизни общества. Марат Когамов

Что касается политических реформ, инициированных президентом страны, то юрист особо выделяет предложение о создании института Конституционного суда взамен в целом выполнившему свои функции Конституционному совету.

Ясно, что этот суд будет очень сильно отличаться по правосубъектности от КС. Но есть и у них одно общее: оба они – «телохранители» Конституции. Конституционный суд станет органом правосудия, не вмешивающимся в рассматриваемые судами страны дела, однако в пределах компетенции и полномочий обеспечивающим конституционность законов и иных правовых актов, применяемых по конкретным спорам. Профессор Когамов

Круг субъектов обращения в Конституционный суд будет очень широк, соответственно, возрастут объемы его работы.

Сегодня в Конституционный совет могут обратиться президент, премьер-министр, председатели палат Парламента, одна пятая часть депутатов Парламента. В Конституционный суд смогут обращаться все граждане, которые считают используемый в свою защиту по делу или спору закон или его отдельные нормы не соответствующими нормам Конституции. Марат Когамов

Немаловажным профессор считает и влияние Конституционного суда на многие вещи, которые связывают с пробелами в праве, прежде всего с отсутствием нормативного предписания в законодательстве. Теперь их можно будет преодолевать, устранять путем использования аналогии права.

То есть правоприменитель, базируясь во многом на собственном правосознании и мотивируя решение по делу или спору, может ссылаться на конкретные конституционные статьи, обоснованием применения которых для конкретных правоотношений получит отражение в его решениях. Словом, существенно возрастет эффективность правотворчества, правоприменения, повысятся правовой уровень культуры субъектов права и в целом законность и правопорядок в стране, – выразил свое мнение юрист.